Vistas al mar

GABRIELI: De profundis clamavi (5’34”). The Sixteen. Dir.: H. Christophers. CHERUBINI: Medea (selec.) (8’54”). M. N. Lemieux (sop.), Orq. Nac. de Francia. Dir.: F. Gabel. RACHMANINOV: Sonata para violoncello y piano en Sol menor, Op. 19 (selec.) (13’). P. Ferrández (vc.), D. Kozhukhin (p.). HAYDN: Sinfonía nº 49 en Fa menor La Passione (20’49”). The English Concert. Dir.: T. Pinnock. LILI BOULANGER: Pie Jesu (4’23”). R. Alagna (ten.), Orq. du capitole de Toulouse. Dir.: M. Plasson. SAINT-SAËNS: Priere, Op. 158 (5’47”). C. P. La Marca (vc.), T. Escaich (org.). CAROLINE SHAW: Aurora Borealis (4). R. Fleming (sop.), Y. Nezet-Seguin (p.). CANTELOUBE: Colloque sentimentale (4’45”). P. Jaroussky (contraten.), J. Ducros (p.). YSAYE: Berceuse, op. 20 (5’12”). M Dueñas (vl.), Wiener Symphoniker. Dir.: M. Honeck. . FRANCAIX: L’horloge de flore (17’). A. Mayer (ob), Academy of St. Martin in the Fields. Dir.: M. Moenius. BONIS: Septeto, op. 72 (12’). T. Ruhland (fl.), L. Friederich (vl.), F. Wiek (p.), Solistas Orq. Sinf SWR. PROKOFIEV: El jugador (selec.). Orq. Nac. de Escocia. Dir.: N. Jarvi.