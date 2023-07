02:00:03

MUNKTELL: En los rompientes (11’09”). Orq. Sinf. de Gavle. Dir.: T. Ringborg. JOLIVET: Concertino para trompeta, piano y orquesta de cuerda (9’16”). S. Ott (tpa.), M. Radutu (p.), Orq. Sinf. de la ORF. Dir.: D. Kaftan. PÄRT: I am the true vine (8’10”). Pro Arte Singers. Dir.: P. Hillier. PASCULLI: Omagio a Bellini (8’07”). C. Moinet (cor. Ingles), S. Christ (arp.). SCRIABIN: Fantasía para piano en si menor op. 28 (9’28”). A. Melnikov (p.). VILLA LOBOS: Cuarteto nº 3 (selec.) (12’). Cuarteto Latinoamericano. AGRÍCOLA: Lamentatio Jeremiae a 4 vv (16’33”). Cuarteto vocal Egidius. BARBER: Capricorn Concerto op. 21 (selec.) (6’48”). I. Schnoller (fl.), O. Zobolli (ob.), R. Friedrich (tpa.), Orq. De Cám. De Basilea. Dir.: C. Hogwood. BACH: Concierto de Brandemburgo nº 2 en Fa Mayor BWV 1047 (selec.) (4’51”). Café Zimmermann. Dir.: P. Valetti. GANG / ZHANHAO: Concierto para violín Butterfly Lovers (selec.) (4’). J. Bell (vl.), Orq. China de Singapur. Dir.: Y. Tsung. BOSMANS: Pieza de concierto para flauta y orquesta (9’15”). J. Zoon (fl.), Orq. Fil. de Cám. de la Radio de Holanda. Dir.: J. van Steen. KENCHT: Le portrait musical de la nature (selec.). Hofkapelle Stuttgart. Dir.: F. Bernius.