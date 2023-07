01:59:02

CORDIER: Belle, bonne, sage, plaisant (4’28”). Ensemble Organum. Dir.: M. Peres. WEBERN: 5 movimientos para cuarteto de cuerda, op. 5 (10’23”). Cuarteto La Salle. GOLDBERG: Sonata en do menor, G 14 (12’). Ensemble Diderot. LIGETI: Madrigales sin sentido (13’21”). The King’s Singers. CHEN YI: Pensamientos nocturnos (9’21”). The Azure Ensemble. VIVALDI: Motezuma RV 723 (selec.) (5’35”), I. Poulenard (sop.), La grande ecurie et la Chambre du roy. Dir.: J.C. Malgoire. MENDELSSOHN: Sinfonía nº 4 en La Mayor, op. 90 “Italiana” (selec.) (10’20”). Orq. Fil. de Nueva York. Dir.: L. Bernstein. VON BINGEN: O quam Mirabilis est (3’26”). Anonyumous 4. NIELSEN: Piacevolezza op. 19 (selec.) (14’). Cuarteto Kontra. A. M. BONONCINI: Idol mio, mio bel tesoro (selec.) (5’42”). S. Vajente (sop.), Epoca Barroca. Dir.: M. Gatti. LOPES GRAÇA: Viajes por mi tierra (selec.). Orq. Fil. de Budapest. Dir.: G. Nemeth.