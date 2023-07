Vistas al mar

01:58:19

LUDWIGH VAN BEETHOVEN: Movimiento Nº 4 De La Novena Sinfonía, Coral (21’58’’). GEORG PHILIPP TELEMANN: Movimiento Nº1 Del Concierto Para Flauta De Pico, Viola De Gamba, Cuerda Y Continuo En La Menor (4’). BENAJMIN BRITTEN: War Requiem, Réquiem De Guerra; Agnus Dei (3’55’’). GEORG FRIEDRICH HÄNDEL: Música para los reales fuegos artificiales, La Paz (Music for the Royal Fireworks, La Paix) (3’05’’). KRZYSZTOF PENDERECKI: Treno a las víctimas de Hiroshima (10’03’’). PAU CASALS: "El cant dels ocells", “El Canto de los Pájaros” (1’59’’). GIUSEPPE VERDI: Nabucco, coro Va Pensiero (4’54’’). GIUSEPPE VERDI: Nabucco, Aria Abigail (6’09’’). ALBÉRIC MAGNARD: Hymne À La Justice, Himno A La Justicia (14’50’’). Movimiento Nº 3, Allegro Vivace de la Sinfonía heroica (6’06’’). MICHAEL PRAETORIUS: Galliarde Et Courant De La Guerre; Entree; Bouree Y Courrant De Bataglia (9’09’’). GIOVANNI GIACOMO GASTOLDI: Todos los Buenos soldadps (3’03’’); Amor Vittorioso (3’28’’). HEINRICH ISAAC: Alla Bataglia (3’02’’).