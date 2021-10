01:59:00

Celebramos aniversarios de compositores, obras e intérpretes, escuchamos las peticiones de nuestros oyentes y sobre todo, miramos al mar mientras escuchamos la mejor música. DEBUSSY: Mandoline (1.29). X. de Maistre (arp.), D. Damrau (sop.). STRAVINSKY: Pulcinella (selec.) (11). Academy of Saint Martin in the Fields. Dir.: N. Marriner. FRESCOBALDI: Se l’aura spira tutta vezzosa (3.44). M. Flores (sop.), Ensemble Clematis. Dir.: L. G. Alarcón. JOAN CEREROLS: Serafín, que con dulce armonía (6.49). Capella Reial de Catalunya, Hesperion XXI. Dir.: J. Savall. BOCCHERINI: Quinteto en Re Mayor, Op. 37 nº 2 (13). Quinteto Boccherini. SALIERI: La scuola de gelosi (selec.) (8.27). C. Bartoli (mezz.), Orchestra of the age of Enlightenment. Dir.: A. Fischer. ENESCU: Cuarteto en Sol Mayor Op. 22 nº 2 (selec.) (10). Cuarteto Enescu. VON SUPPÉ: La bella Galatea (selec.) (8). Orq. Fill. de Londres. Dir.: N. Marriner. PAULINE VIARDOT: Doce poemas de Pushkin, Fet y Turguenev (selec.) (5.45). I. Kancheva (sop.), C.Tanev (vlc.), L. Angelov (p.). FARRENC: Sexteto para piano y viento en do menor, Op. 40 (selec.) (12). Linos Ensemble.