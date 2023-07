01:58:10

SAINT-SAËNS: La princesse jaune (Obertura) (6.25). Orq. Sinf. de Mälmo. Dir.: J. Markl. STRAUSS: Till Eulenspiegel Lustige streiche, Op. 28 (15.02). Orq. Sinf. de Chicago. Dir.: G. Solti. GOUNOD: Venise (6 Melodiès) (4.34). F. Lott (sop.), G. Johnson (p.). ALBÉNIZ: Málaga (Iberia, Cuaderno IV) (5.21). E. Sánchez (p.). HÄNDEL: Aria de Bajazet “Forte e lieto a norte Andrei” (6.09). Recitativo de Bajazet, Tamerlano y Asteria “Oh, pero me lieto” (3.53). Arioso de Bajazet “Figlia mia, non pianger” (5.58) (Tamerlano HWV 18, selec. de Actos I y III). L. Crowe (sop.), R. Blaze (contraten.), M. Padmore (ten.), The English Concert. Dir.: A. Manze. MOZART: Concierto para clarinete y orquesta en la mayor KV 622 (Tercer movimiento Rondó: Allegro) (arr. para acordeón y quinteto de cuerda) (8.36). R. Galliano (acordeón), B. Cervera (vl.), S. Henoch (vl.), J.-P. Minali-Bella (vla.), R. Perraud (vc.), S. Le Provost (con.). MATEO FLECHA “EL VIEJO”: Oh, cómo el mundo se abrassa (7.03). No os tardéis, traed, traed agua ya (1.58) (El Fuego) (selec.). Huelgas Ensemble. Dir.: P. van Nevel. BUFFARDIN: Concierto para flauta, cuerda y continuo en Mi menor (12.16). O. Riehl (fl.), Le Petit Trianon. ELGAR: The Musik makers, Op. 69 “Oda” (Verso 9 “Great hail, we cry to the comers) (8.47). F. Palmer (con.), Coro de la Orq. Sinf. de Londres, Orq. Sinf. de Londres. Dir.: R. Hickox.