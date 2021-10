01:59:50

Comenzamos estas "Vistas al mar" con "In Sickness and Health" de Albéniz en la nueva grabación de Adriana González, e Iñaki Encina Oyón que presentan el próximo 15 de octubre su disco dedicado al compositor español. Continuamos escuchando un fragmento del inspirador último proyecto de Amit Peled y los Mount Vernon Virtuosi con música de John Clayton sobre el poema "The hill we climb" de Amanda Gorman. Otras novedades discográficas que protagonizan este espacio son las del pianista Igor Levit y la última grabación del violonchelista Matteo Malagoli. También hablaremos del libro "Un año para maravillarse" de Clemency Burton Hill y recordaremos varios aniversarios para este 10 de septiembre. SCHUBERT: Sonata para piano en Re Mayor D 850 (selec.) (9). A. Schiff (p.). BERLIOZ: Benvenuto Cellini, Op. 23 (selec.) (12). G. Kunde (ten.), P. Ciofi (sop.), Orq. Nac. de Francia. Dir.: J. Nelson. MALIPIERO: Ricercari (11). Orq. de Cám. de Basilea. Dir.: C. Hogwood. MORAN: Trinity Requiem (selec.) (5). Trinity Youth Chorus. Dir.: R. Ridgell. SHOSTAKOVICH: Preludio y Fuga nº 1 en Do Mayor (5.13). Preludio y Fuga nº 20 en Do menor (9). I. Levit (p.). FAURE: Cantique de Jean Racine, Op. 11 (6.40). The Cambridge Singers, Orq. Sinf. de Londres. Dir.: J. Rutter. ROCCO GRECO: Veni electa mea (4). M. Malagoli (vc.), I. De Ruvo (org.), Schola Greagoriana Scivias. Dir.: M. Fullin. STRAUSS: La mujer silenciosa (selec.) (4). T. Quasthoff (bar.), Orq. de la Ópera del Estado de Berlín. Dir.: C. Thielemann. PURCELL: Divertida historia de Don Quijote (selec.) (7). A. Deller (contraten.), W. Kuijken (vla. de gamba), W. Christie (clav.). JOMMELLI: La Clemenza di Tito (selec.) (10). F. Mineccia (contraten.), Nereydas. Dir.: J. U. Illán. PEJACEVIC: Quinteto para piano y cuerda en Si menor, Op. 40 (selec.) (8). O. Triendl (p.), Cuarteto Sine Nomine. GRAINIGER: Haendel in the Strand (4). J. Hutchinson (p.), Orq. Sinf. de Sidney. Dir.: J. Hopkins.