Vistas al mar

01:58:58

VIZZANA: O magnum mysterium (3’23”). Trio de Damas. KLUGHARDT: Schilflieder para oboe, viola y piano, op. 28 (17’58”). A. Mayer (ob.), T. Zimmermann (vla.), M. Becker (p.). GUERRERO: Duo Seraphim (5’18”). Coro Monteverdi. Dir.: E. Gardiner. BACH/SILOTI: Air de la Suite para orquesta de cuerda n.º 3 en re mayor, BWV 1068 (4’10”). I. Levit (p.). ESENVALDS: A drop in the ocean (8’22”). Coro de la Radio de Letonia. Dir.: S. Klava. CHAUSSON: Concierto para piano, violin y cuarteto de cuerda en Re Mayor, op. 21 (12’43”). J. Bell (vl.), J. Y. Thibaudet. Cuarteto Tackacs. VANGELIS: La conquista del paraíso. J. Kaufmann (ten.), Orq. Sinf. Nac. Checa. Dir.: J. Rieder. ROTA: Concierto para cuerda (15’12”). Orq. Del Teatro alla Scala de Milán. Dir.: R. Chailly. COZZOLANI: O quam bonus es (10’). CORIGLIANO: Viaje para flauta y orquesta de cuerda (8’05”). P. Edmund (fl.), I Fiamminghi. Dir.: R. Werthen. BLOW: The sullen years are past (2.24). I. Bostridge (ten.), The New London Consort. Dir.: M. Neary. CORIGLIANO: Viaje para flauta y orquesta de cuerda (8). P. Edmund-Davies (fl.), I Fiamminghi. Dir.: R. Werthen. ELGAR: Nursery suite (selec.). Orq. del Ulster. Dir.: B. Thomson.