Vistas al mar

CAVALLI: Canzona a otto (4.23). Conjunto de Fagots Renacentistas “Quoniam”, Ensemble de Saqueboutiers. Dir.: B. Gili. FALLA: El sombrero de tres picos (Introducción y Parte 1: La tarde – El mirlo – El petimetre y el cortejo – la chica – El corregidor, Danza de la molinera – Minueto, Las uvas - Fandango) (13.11). V. de los Ángeles. Orq. “Philarmonia” de Londres. Dir.: R. Frühbeck de Burgos. C. P. E. BACH: Concierto para violoncello, cuerda y continuo en La menor WQ 170 H 432 (Primer movimiento: Allegro assai) (10.53). J.-G. Queyras (vc.), Ensemble Resonanz. Dir.: R. Minasi. DEBUSSY: Fiestas galantes, Serie II (6.56). S. Piau (sop.), S. Manoff (p.). RACHMANINOV: La isla de los muertos, Op. 29 (17.56). Orq. Fil. de San Petersburgo. Dir.: M. Jansons. VICTORIA: Ave, Maris Stella (8.01). Litanieae de Beata Virgine (6.39). Ensemble Plus Ultra. Dir.: M. Noone. SAINT-SAÉNS: África, Op. 89 (Fantasía para p. y orq.) (11.22). R. Descharmes (p.), Orq. Sinf. de Mälmo. Dir.: M. Soustrot. BARTÓK: Sonata para violín solo BB 124 SZ 117 (Cuarto movimiento: Presto) (5.31). S. Malov (vl.). ROLAND MARAIS: Prélude “Le Logerot”, Petite Gavotte en rondeau “La Lisette” (Suite para viola de gamba y continuo nº 3, Libro II de Piezas de viola) (3.17). Ensemble Le Tourbillon.