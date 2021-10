01:59:54

A lo largo de estas dos horas de selección musical escuchamos obras de compositores como Vivaldi, Ethel Smyth o Mozart, con quien jugamos a los bolos. Además, también recordaremos algunos aniversarios porque el 8 de septiembre fue el día en el que nacieron músicos como Dvorak, Willem Pijper o Peter Maxwell Davies. VIVALDI: Orlando furioso ANH 84 (selec.) (5.50). V. Genaux (mezz.), Lautten Compagney. Dir.: W. Katschner. ETHEL SMYTH: Concierto para violín, trompa y orquesta (selec.) (10.01). T. A. Irnberger (tpa.), M. Viotti (vl.), Wiener Concert – Verein. Dir.: D. Salomon. DVORAK: El duende de las aguas, Op. 107 (19.18). Orq. Fil. de Berlín. Dir.: S. Rattle. PIJPER: Concierto para violonchelo y orquesta (13.37). H. Schiff (vc.), Orq. Fil. de Cám. de la Radio de Holanda. Dir.: E. Spanjaard. BARTOK: El mandarín maravilloso, Op.19 (selec.) (8). Coro de la Ópera Nacional de Viena, Orq. Fil. de Viena. Dir.: C. von Dohnanyi. MAXWELL DAVIES: With northern lights (10). K. Stott (p.), Orq. Royal Phil. de Londres. Dir.: P. M. Davies. MOZART: Trio para clarinete, viola y piano en Mi bemol Mayor, KV 498 “Kegelstatt” (19). K. Leister (cl.), C. Schiller (vla.), H. Francesch (p.). VASKS: Sinfonía para orq. de cuerda “Voces” (selec.) (8). I Fiammighi. Dir.: R. Werthen. FRANCISCO DE PEÑALOSA: Por las sierras de Madrid CMP 311 (2.07). The King’s Singers, The Harp Consort. Dir.: A. Lawrence - King.