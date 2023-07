01:58:56

HAYDN: 6 Variaciones para piano en Do mayor HOB XVII, 5 (7.16). J. Vermeulen (fortep.). Sonata en Sol menor BWV 1030b (after Hering manuscript) (Primer movimiento: [Andante]) (7.59). A. Marías (vla. de gamba), J. Fumadó (clv.). GRANADOS: Liliana (Suite) (16.28). Orq. Sinf. de Barcelona y Nacional de Cataluña. Dir.: P. González. FUX: Aria de Il pecattor contrito “Non t’amo per il ciel” (Il Fonte della salute aperto dalla grazia nel calvario, Parte I) (8.30). J.-J. Orlinski (contraten.), Il Pomo d’oro. Dir.: F. Corti. BARBER: Nocturno para piano, Op. 33: Hommage to John Field (4.09). D. Trifonov (p.). GOSSEC: Simphonie à dix-sept parties R464 en Fa mayor (Tercer y cuarto movimientos: Menuet, Allegro molto) (10.52) Les Siècles. Dir.: F.-X. Roth. PATIÑO: Pensamiento, no presumas, a 4, tono al Santísimo Sacramento (4.10). No puede Amor, a 4, tono al Santísimo Sacramento (5.21). ¡A bailar, zagalejas! A 4, tono humano [para la reina Mariana de Austria] (2.43). La Grande Chapelle. Dir.: A. Recasens. SAINT-SAËNS: Parysatis (Introducción y Air de ballets nº 1, 2 y 3) (8.37). Orchestre Divertimento. Dir.: Z. Ziouani. GIANELLA: Concierto para flauta y orquesta nº 1 en Re menor (Primer movimiento: Allegro) (8.15). E. Pahud (fl.), Orq. de Cámara de Basilea. Dir.: G. Antonini. SHOSTAKOVICH: Diálogo de Hamlet con su conciencia (6 Poemas de Marina Tsvetayeva, Op. 143A) (versión para con. y orq.) (3.23). O. Wenkel (con.), Orq. Real del Concertgebouw de Amsterdam. Dir.: B. Haitink. BIZET: Jeux d’enfants (La Toupie, Les chevaux de bois) (2.16). K. Labèque (p.), M. Labèque (p.).