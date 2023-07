Vistas al mar

01:58:56

CHÁVEZ: Baile (5.13). Orq. Sinf. del Estado de México. Dir.: E. Bátiz. COUPERIN: Concierto núm 5 en Fa Mayor (12.09). Les Talens Lyriques. RAVEL: Trío para violín, violonchelo y piano en La menor (selec.) (10.36). Trío Beaux Arts. GOMBERT: Media vita in morte sumus y Tous le regretz (8.46). Huelgas Ensemble. Dir.: P. van Nevel. ANNA AMALIA DE PRUSIA: Sonata para flauta y bajo continuo en Fa (10). E. Pahud (fl.), J. Manson (vc.), T. Pinnock (clv.). CLARA SCHUMANN: Tres canciones Op. 12 (6.27). L. Rao (sop.), M. Gelius (p.) GLUCK: La Corona (selec.) (7). C. Bartoli (mezz.). GURIDI: Tres piezas breves (selec.) (2’45”). C. García-García (cel.). KIRSCH: Sonata para corno inglés y piano op. 2 (selec.) (5’47”). M. Lindo (cor. Inglés), Y. Morikawa (p.). RAMEAU: Suite Hyppolyte et Aricie (15.04). Orq. Sinf de la Radio de Suecia. Dir.: D. Harding. ZUCCA: Hakinoh, Op. 186 (3.39). A. Rosand (vl.), J. Covelli (p.). PROKOFIEV: Sinfonía nº 5 en Si bemol Mayor (selec.) (8’42”). Orq. Sinf. de Cincinnati. Dir.: P. Jarvi. GRANADOS: Valses poéticos (selec.). A. de Larrocha (p.).