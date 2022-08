02:00:21

Escuchamos: el Sanctus et benedictus de la Missa Papae Marceli de Giovanni Pierluigi da Palestrina; el Spem in alium Thomas Tallis; el O magnum mysterium de Tomás Luis de Victoria; la Misa en do menor de Mozart, la Grande, interpretada por el Monteverdi Choir y el English Baroque Soloists, dirigidos por John Eliot Gardiner y después tomáis el mando vosotros los oyentes con maravillosas propuestas.