55:05

Cuando el día es corto, tenemos la música. Cuando el frío llega a destiempo y nos sorprende en sequía, tenemos la música. Cuando el agua escasea y los árboles viven silenciados, tenemos la música.

Escuchamos a: Refree, “Quan els arbres ballen”; Xoel López, “Tierra”; Joana Serrat, “Flowers on the Hillside”; Macaco + Sr. Wilson + Chalart, “Somos semilla”; Clara Peya + Ferran Savall, “Abraçaarbres”; Iseo & Dodosound, “Roots in the air”; Guille Jove, “Peligro de Extinción”; Jorge Drexler, “Al otro lado del rio”; Adala, “Hibarman”; Oques Grasses, ”Bancals”; Sara Roy + Suu, “Desde la ventana”; Jorge Da Rocha, “False Alarm” y Tremenda Jauria, “Si tuviera”.