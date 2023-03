30:12

Les temperatures elevades i els efectes del Canvi Climàtic faciliten el viatge de virus, fins ara molt amagats, dins el cos d'aus migratòries com la Guatlla. Mitjançant la picada d'un mosquit, virus com el Toscana o Sicilià poden afectar-nos a l'estiu, amb risc de malalties com la meningitis. L'epidemiòleg Jordi Serra-Cobo alerta dels episodis que puguem tenir d'aquí a uns mesos, sobretot en persones que viuen molt en contacte amb els espais naturals, perquè els mosquits que traslladen els virus s'amaguen entre la vegetació.