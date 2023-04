En sequera no s'ha previst l'impacte del turisme

26:32

Els plans de restriccions per la sequera que vivim no han contemplat la pressió turística que anirà augmentat els mesos vinents. Ho diuen el biòleg Enric Borràs i el portaveu d'Aigua és Vida, Dante Maschio. Tots dos parlen al programa del moment actual, la manca de pluges a la vista i les propostes ciutadanes per evitar efectes més greus.