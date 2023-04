Vida verda

10:22

El nou concepte de Mineria Urbana neix per posar en valor els materials que haurem d'utilitzar per crear els elements de consum. L'enginyer i membre de l'ODG Alfons Pérez fa un repàs a aquesta estratègia que neix amb l'impuls europeu i que comença a caminar també a casa nostra. A partir d'ara els abocadors s'han de convertir amb les noves mines per evitar l'extracció continuada de minerals al planeta.