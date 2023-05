12:56

Les modulacions sonores de la natura interactuen més del que sembla amb nosaltres i a la inversa. L'etnomusicologa Eva Julián explica com en un grup de pobles on s'hi va instal·lar una xarxa potent de wifi, les òlibes van emmudir. Hi seguien vivint, però no comunicaven. Eva capta, amb la seva gravadora, freqüències vives de la terra per recuperar la memòria de l'equilibri natural.