Vida verda

La telefonia mòbil s'està convertint en indispensable per les nostres vides. Però tenim informació real de tot el que s'amaga al darrere? Quin és el seu lligam amb la mineria de centre Amèrica, quines són les condicions laborals a les fàbriques on es componen, quins són els riscos per la salut humana del seu ús continuat.

Claudia Bosch de Setem Catalunya detalla les conferències que es faran al Mobile Social Congress aquest 2 i 3 de març