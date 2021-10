55:05

La disponibilitat de minerals com a matèria primera per al consum humà cada cop està més en dubte, l'opció de reutilitzar els materials que ara acumulem als abocadors guanya força, ara cal que els governs inverteixin en ciència i tecnologia que ens permeti recuperar-los. Josep Cabayol parla amb Alicia Valero i Daniel Gómez Cañete. La Transició Energètica és una definició complexa, qui pensi que està lliure de conflicte s'equivoca. La qüestió és com la resolem, si fem una transició bona o no, ho parlem amb Alfons Pérez, membre de l'Observatori pel Deute en la Globalització (ODG).