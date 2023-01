Vida verda

13:16

La Barraca és una llibreria mòbil ideada per la Cooperativa El Refugi de la Seu d'Urgell. Inspirada en el projecte que Federico García Lorca va crear als anys 30 del segle passat, per dur teatre als pobles, la nova Barraca viatjarà aquest any pels nuclis habitats del del Pirineu duent-hi lectura crítica, xerrades i mini-concerts.

Els seus creadors Miquel Albero i Pol Maese donen resposta als joves de les zones rurals que reclamen el dret a tenir accés a la cultura.