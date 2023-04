Vida verda

Avança la implicació municipal per gestionar energia local

25:56

La recent creació de l'AMEP Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública obre la porta a noves perspectives de gestió energètica que puguin coordinar-se amb models locals, com les comunitats energètiques.

El seu president Carles Caballero destaca la vocació d'aconseguir una energia justa, verda i democràtica.

Camina de la mà per evitar situacions com les que es viuen a l'Anoia i que relata Astrid Van Ginkel, portaveu de la PACA la Plataforma d'Afectades per la Concentració d'Aerogeneradors.