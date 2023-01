Vida verda

11:39

La biòloga Eloïsa Matheu demostra com la seva feina de gravacions de la natura és fonamental per detectar espècies que s'extingeixen o canvien d'hàbitat així com factors de canvis en un paisatge provocats per sequeres o incendis.

Posem l'exemple del nou hàbitat al Brasil del Tocavà, l'evolució de poblacions de Repicatalons amb dos cants diferents o la vocalització del Linx Ibèric i la seva presència de nou en el nostre territori.