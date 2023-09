Vida verda

20:32

L'estudi, impulsat per la Universitat de Girona dins la Càtedra Oceans i Salut, detecta massa proximitat dels projectes d'eòlica presentats per empreses, amb les àrees marines protegides per la Unió Europea Natura 2000 que hi ha a la zona. Entre aquestes zones hi ha el Golf de Roses on s'hi proposen 7 projectes.

La intenció de l'anàlisi és evitar o minimitzar els impactes ecològics de la seva instal·lació en una zona de gran biodiversitat i elevat valor paisatgístic. Els científics Josep Lloret i Paul Warwzynkowski donen detalls dels resultats de la investigació.