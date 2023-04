Vida verda

55:05

La Transició Energètica reclama nous models de gestió, els municipis s'estan organitzant per garantir la participació ciutadana en matèria d'energia tal i com indiquen els mandats europeus. Però s'han de salvar esculls i situacions enquistades, d'aquestes en parlem amb Carles Caballero, President de l'AMEP Associació de Municipis i Entitats per l'Elèctrica Pública i Astrid Van Ginkel portaveu de la PACAS, Plataforma d'Afectades per la Concentració d'Aerogeneradors.

Ferran Miralles, Coordinador de Planificació d'Estratègies en els Territoris de Muntanya dona detalls sobre la nova creació del Conservatori del Litoral.

Joana Mundó anuncia el nou Fòrum de l'Energia Sostenible, per garantir l'accés a l'energia de les persones més vulnerables.