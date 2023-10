Vida verda

13:02

El director de teatre David Martínez posa en escena l'anòxia que des del 2016 viu el Mar Menor degut als abocaments de fertilitzants provinents de la industria agroalimentària.

L'obra de teatre "Com qui sent ploure" analitza el punt de vista del mateix mar, tractat com a individu viu, i els efectes de l'ofec que sent degut a la manca d'oxígen. L'obra teatral s'ha fet amb la tècnica teatral Verbatim, és a dir, a partir de les entrevistes a polítics, filòsofs, biòlegs i especialistes en medi ambient.