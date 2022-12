A les COP es negocia el que no es pot negociar

28:00

Les reunions de les COP, les Conferències de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic comencen a no ser creïbles per part de científics i ecologistes.

L'enginyer i autor del bloc #Ustednoselocree Ferran Puig Vilar alerta junt a Àlex Guillamón de Rebel·lió Extinció que allà qui negocia realment és la industria i no es basen en les evidències científiques publicades per l'IPCC, el Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic. És com posar una guineu a negociar amb un grup de gallines, diuen.