26:24

Analitzem el sector de la Construcció, el primer a generar residus a Europa, amb l'expert en biofusteria Manuel Gayete i la biòloga de l'hàbitat Sílvia Ferrer-Dalmau.

El model constructiu actual basat en l'extracció, producció, construcció, ús i demolició genera tones de residus que s'acumulen en abocadors. Analitzem el sector amb l'expert en biofusteria Manuel Gayete i la biòloga de l'hàbitat Sílvia Ferrer-Dalmau. Altres materials de construcció com la fusta, gestionats de manera adequada i local assegurarien una millora en aquestes pràctiques, però també es generen danys col·laterals. La solució finalment passa per no construir i centrar els esforços a rehabilitar.