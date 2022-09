Com allargar la vida de l'aigua a casa

12:26

L'arquitecte Sílvia Ferrer-Dalmau, en dona les tres claus per viure en temps de restriccions d'aigua i com poder recuperar l'aigua de pluja o bé reutilitzar les aigües grises.

Recuperar l'aigua de pluja, reutilitzar les aigües grises dins de la llar i que l'aigua que surti de casa sigui tan neta com sigui possible. Les 3 claus per viure en temps de restriccions d'aigua, segons la biòloga de l'hàbitat Sílvia Ferrer-Dalmau.