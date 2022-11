02:00:03

MOZART: Obertura de Der Schauspieldirektor, K. 486 (4.11). Staatskapelle Dresden. Dir.: C. Davis.

Ediciones y reediciones: Amadeus en su salsa (I). MOZART: Serenata nº 12 en Do menor, K. 388 (23.59). Serenata nº 13 en Sol mayor, K. 525 (18.28). Orq. Sinf. Radio Baviera. Dir.: C. Davis. Sonata para piano nº 1 en Do mayor, K. 279 (17.16). R. Levin (fp.). Movimiento de Sonata en Si bemol mayor, K. 400 (9.55). R. Levin (fp.).

Retrato: Claus Peter Flor. CHERUBINI: Misa de Réquiem en Do menor (selec.) (8.06). Coro de la Radio y Orq. Sinf. Berlín. Dir.: C. P. Flor. DIEPENBROCK: Suite sinfónica de Elektra (22.56). Real Orq. Concertgebouw de Ámsterdam. Dir.: C. P. Flor.