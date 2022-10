02:00:05

HAYDN: Obertura de Armida, Hob. XXVIII:12 (4.57). Orq. Cámara Orpheus.

Retrato: Alexandre Tharaud. RAVEL: Minueto sobre el nombre de Haydn (1.43). A. Tharaud (p.). HAYDN: Concierto para piano nº 11 en Re mayor, Hob. XVIII:11 (19.51). A. Tharaud, Les Violons du Roi. Dir.: B. Labadie. COUPERIN: XIV Orden del Libro III: Le Carillon de Cythère (3.46). A. Tharaud (p.).

Ediciones y reediciones: El discreto encanto del ballet británico. BERNERS: Fanfarria (0.32). Royal Ballet Sinfonia. Dir.: G. Sutherland. Suite del ballet Cupid and Psyche (25.37). RTE Sinfonietta. Dir.: D. Lloyd-Jones. Les Sirenes (selec.) (19.01). M. Blennerhassett (mez.), Coro de Cámara y Sinfonietta RTE. Dir.: D. Lloyd-Jones.

Recuerdo: Lars Vogt, el gran camerista (III). HINDEMITH: Kammermusik nº 2, Op. 36 nº 1 (19.03). L. Vogt (p.), Orq. Fil. Berlín. Dir.: C. Abbado. BRAHMS: Trío nº 3 en Do menor, Op. 101 (selec.) (7.07). L. Vogt (p.), C. Tetzlaff (vl.), T. Tetzlaff (p.).