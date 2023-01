02:00:01

ROSSINI: Obertura de La Gazza Ladra (9.37). London Classical Players. Dir.: R. Norrington.

Ediciones y reediciones: Preparando el nonagésimo de sir Roger. MOZART: Don Giovanni (selec.). A. Schmidt (bar.), L. Dawson (sop.), A. Halmgrimson (sop.), J. M. Ainsley (ten.), G. Yurisich (baj.). Coro Schütz y London Classical Players. Dir.: R. Norrington. VAUGHAN WILLIAMS: Serenade to Music (14.14). F. Lott (sop.), L. Milne (sop.), R. Mannion (sop.), Y. Kenny (sop.), A. Murray (mez.), D. Montague (mez.), D. Jones (mez.), C. Wyn Rogers (mez.), A. Rolfe Johnson (ten.), J. M. Ainsley (ten.), T. Spence (ten.), T. Robinson (ten.), S. Roberts (bar.), C. Maltman (bar.), M. George (baj.), R. Lloyd (baj.), Orq. Fil. Londres. Dir.: R. Norrington.

Retrato: Patricia Kopatchinskaja. STRAVINSKY: Concierto para violín en Re mayor (selec.) (5.30). P. Kopatchinskaja (vl.), Orq. Fil. Londres. Dir.: V. Jurowski. POULENC: Sonata para violín y piano, FP 119 (17.16). P. Kopatchinskaja (vl.) y P. Leschenko (p.). BIBER: Sonata para violín y continuo en La mayor (11.09). P. Kopatchinskaja (vl.) y A. Romaniuk (clv.). BEETHOVEN: Romanza para violín y orquesta nº 1 en Fa mayor, Op. 40 (7.28). P. Kopatchinskaja (vl.), Orq. Campos Elíseos. Dir.: P. Herreweghe.

Descubrimientos: Las canciones de Mikis. THEODORAKIS: Epitafios nº 2 y 3 (7.55). D. González (guit.). BARRIOS: Julia Florida (3.16). D. González (guit.).