02:00:06

MUSSORGSKY: Preludio de Khovanschina (5.20). New Philharmonia. Dir.: C. Mackerras.

Ediciones y reediciones: Rusos no vernáculos. MUSSORGSKY: Cuadros de una exposición (selec.) (8.44). New Philharmonia. Dir.: C. Mackerras. Una noche en el Monte Pelado (10.36). Orq. Sinf. Chicago. Dir.: D. Barenboim. BORODIN: Danzas Polovetsianas de El príncipe Igor (13.11). Orq. Sinf. Chicago. Dir.: D. Barenboim.

Recuerdo: Lars Vogt, el gran camerista (VII). BEETHOVEN: Sonata para violín y piano nº 8 en Sol mayor, Op. 30 nº 3 (16.08). C. Tetzlaff (vl.), L. Vogt (p.). HAYDN: Sonata para piano en Re mayor, Hob. XVI:37 (11.04). L. Vogt (p.).

Retrato: Seong-Jin Cho. CHOPIN: Concierto para piano nº 2 en Fa menor, Op. 21 (selec.) (14.24). S. J. Cho (p.), Orq. Sinf. Londres. Dir.: G. Noseda. DEBUSSY: Reflejos en el agua (5.44). S. J. Cho (p.). STRAUSS: Im Abendrot (7.47). M. Goerne (bar.), S. J. Cho (p.).