La televisión y su música . Entre la escasa variedad de cientos de series que ese estrenan al año, hemos seleccionado tres partituras para compartir con vosotros: The White Lotus, de Cristobal Tapia de Veer (HBO Max), Succession, de Nicholas Britell (HBO Max) y El internado Las cumbres, de Víctor Reyes (Amazon Prime). Nos acompañan, además, el violonchelo de Miércoles (Netflix) con Paint it black e Irene Cara cantando Out here on my mind (Fama).