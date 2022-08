59:14

Seguimos con nuestra mirada a la "música culta" en el cine: veremos el empleo de Boccherini (fandango y La música nocturna de las calles de Madrid), Haydn (Cuarteto nº 23, en fa menor, op. 20, n. 5), Gluck (obertura y la danza de las furias, de la ópera Orfeo y Eurídice), Mozart (quinteto Hm, hm y aria La reina de la noche, La flauta mágica) y Beethoven (Sonata para piano, nº 14, en do sostenido menor, op. 27) en las películas: Master and Commander, El último concierto, La sala de los suicidas, La casa Gucci y Your lie in april.