El grupo británico UB40, integrado por músicos con raíces jamaicanas, inglesas, galesas, escocesas y yemeníes, surgió en 1978, en Birmingham, con una inédita propuesta musical en la que tenían cabida el pop, el reggae, el dub, y otros ingredientes más bien tropicales.

Tras el lanzamiento de su primer álbum, "Signing off", en 1980, el éxito fue instantáneo, y desde entonces UB40 han vendido la friolera de 70 millones de copias en todo el mundo, cosechando 50 éxitos en las listas británicas, y otros tantos en las mundiales, además de ostentar particularmente el récord de ser la banda que ha estado más semanas en las listas británicas, con un total de 214, durante los años 80, una marca insuperable que comparte con los también británicos Madness.Entre los clásicos de UB40, recordamos títulos como "Red red wine", "Can't help falling in love" o esta cadenciosa versión de "Kingston town".

El pasado 2021, en pleno confinamiento, UB40 grabó entre Londres y Jamaica un nuevo álbum titulado "Unprecedented", "Sin precedentes", disco cuyo lanzamiento y promoción se paralizó por culpa de la pandemia.Por cierto en la grabación intervinieron los vocalistas Ali Campbell, que ha estado alejado del grupo, y Astro, que desgraciadamente falleció en diciembre. Ahora, como otros proyectos, por fin, el disco sale al mercado."Sin precedentes", "Unprecedented".Legendarios representantes del reggae británico, UB40.