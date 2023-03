04:35

El pop coreano está de moda, bueno, aclaro, me refiero al de Corea del Sur, porque a los de Corea del Norte, al parecer, no se les permite cantar, ni mucho menos bailar, lamentablemente.

Y el grupo TWICE, formado por 9 chicas surcoreanas, es uno de los más populares en todo el mundo ahora mismo, embajadoras de mucho éxito, representando a ese irrresistible sonido procedente de Corea del Sur, insisto en la denominación geográfica, conocido como "K-Pop".

TWICE publica un nuevo single, por cierto, en dos idiomas.Quiero decir, el suyo, o coreano, y otra versión en inglés, y ambas me hacen bailar frenéticamente.

TWICE también ha presentado su séptimo mini-álbum, si no he contado mal, titulado "Ready to be".Disco que en su conjunto es notable, si les gusta este tipo de sonido.

El single al que me refiero es "Libérame", "Set me free".Me hechizan las mujeres surcoreanas que forman TWICE.