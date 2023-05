04:56

Nos ha dejado Tina Turner, indiscutible Reina del Soul-Rock, y, como toda despedida, resulta un acontecimiento muy triste y difícil de superar.Y nosotros llevamos a Tina Turner en el corazón. Tuvimos la inmensa suerte de trabajar en la organización, por lo tanto, asistir a la actuación que ofreció la gran diva en el campo de fútbol municipal de Marbella, el 18 de julio de 1987. Tina se embolsó por ese concierto casi 30 millones de pesetas de la época, cantando 21 canciones, incluida una versión de "Help" de Los Beatles.Y aunque el equipo de sonido resultó un fiasco, porque su potencia era insuficiente para que la música llegara a los 30.000 espectadores que acudieron a la cita (la mitad del público sí la escucharon, pero el resto como que no), la tigresa se volcó en su actuación demostrando gran personalidad y profesionalidad. Y Tina Turner deja una inmensa fortuna como herencia, calculada en más de 300 millones de euros.Sus hijos naturales fallecieron, Craig y Ronnie, pero tiene otros dos que adoptó, y que son los legítimos herederos legales, Michael Turner y Ike Junior. Éste último ha seguido los pasos de su madre, y formó un grupo llamado The Love Thang junto a la cantante Sweet Randi Love con la música de esa banda, porque la vida continúa, concluimos éste diminuto pero sentido homenaje de despedida a la Reina del Soul-Rock. Descanse en paz Tina Turner.