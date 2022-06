05:07

Casi todo el mundo habla de esa serie televisiva llamada "Strange Things", en español, "Cosas Extrañas", que está batiendo records de audiencia.Pero no todos citan a su más que interesante banda sonora original, y es que nos resulta muy, pero que muy atractiva.

Por un lado, porque, claro, refleja la propia ambientación de la serie, que se localiza en los años 80, una época musical tal vez demasiado fructífera, que sigue influyendo de manera decisiva a los sonidos que imperan actualmente, por ejemplo, con un bombardeo constante de versiones o "covers" de aquellas canciones ya míticas de la irrepetible década de los 80.

Y echando un vistazo y correspondiente audición al volúmen subtitulado 'Seasons 4', o sea, la cuarta temporada de la serie "Strange Things", descubrimos que se han incluido a gente muy imprescindible de la música ochentera (aunque también hay recuerdos para los 60 con Beach Boys o Ricky Nelson), pero sobre todo de los 80 no faltan nombres de peso, como el malogrado cantante alemán Falco, el contestatario grupo norteamericano Talking Heads, los adolescentes Musical Youth, o, entre otros muchos, incluso nuestra veterana musa, la cantante británica Kate Bush, con ese hipnótico single de 1985 titulado "Running up that hill". Por eso nos parece irresistible la banda sonora original de la serie "Strange Things".