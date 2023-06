04:59

El veterano grupo británico Simply Red, uno de los más recordados de la escena pop internacional de los 80 y 90, continúa en activo, tal y como pudimos comprobar el año pasado con su intensa gira, que recaló también en España, por ejemplo, en el fabuloso e intenso Festival Marenostrum, de Fuengirola, donde Simply Red avivaron o airearon su popular repertorio, haciendo las delicias del numeroso público congregado al pie del fascinante e histórico castillo árabe de Sohail, en un marco del todo incomparable.

Y Simply Red, casi de forma inesperada, nos presenta un nuevo álbum, con el que, indudablemente, prorroga su descomunal leyenda musical.Disco grande que han titulado 'Tiempo', 'Time'.Este es su primer single, "Better with you", en español, "Mejor contigo". Del nuevo álbum, 'Time', de Simply Red.