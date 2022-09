04:40

La más que mítica banda británica de pop-rock Simple Minds permanece de manera inalterable en la memoria de varias generaciones de los 80 y 90, y ahí está su influencia en los nuevos músicos.

Con 70 millones de discos vendidos, Simple Minds, efectivamente, es uno de los grupos referentes para el Pop, Indie y Rock actuales.

Con esa inmaculada colección de grandes éxitos, con títulos demoledores, como "Don't you (Forget about me"), "Alive and kicking", "Promised you a miracle", o "Love song".

Y sabemos que en los últimos tiempos el vocalista Jim Kerr y el bajista Ged Grimes viven afincados en Sicilia, Italia.Desde allí han compuesto y dirigido la grabación de un nuevo álbum que se editará pronto, registrado en parte en Hamburgo, Alemania, y también a través del sistema online, debido a las restricciones del dichoso covid.

Este es el anticipo que nos envían directamente a Radio-5 Todo Noticias de ese futuro álbum que se llamará 'Direction of the heart'. Este es el single de adelanto, "First you jump".Nuevo trabajo de los históricos Simple Minds.