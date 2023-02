04:35

Una grabación que ya ha sido viral antes de ni siquiera escucharse.Al parecer, mucha gente estaba esperando su publicación oficial, que se ha producido hace apenas unas horas, para conocer por fin este disco que reúne a Shakira y a su compatriota Karol G.Las dos dispuestas a enviar más mensajes, má o meno, musicales, a sus ex-parejas, en un acto de venganza, o puesta en escena protagonizado por estas de dos estrellas de la música latina, que, a ciencia cierta, no tenemos muy claro si realmente se trata de un doble recadito en plan contundente reproche, o más bien, para explotar el asunto con rentabilidad muy sustanciosa.El artefacto, en inequívoco ritmo reggaeton, tiene título abreviado con tres iniciales "TQG", enigmático letrero titular de cabecera que se traduce como "Te Quedé Grande", pa´ que no haya ningún género de dudas.No me atrevo a calificar a este disco como obra de arte, pero, con toda seguridad, será uno de los más escuchados en los próximos días, semanas y meses.