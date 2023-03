05:03

La cantante norteamericana Pink vuelve con su nuevo álbum que se llama 'Trustfall', según ella, el más divertido y convincente de toda su ya prolongada carrera.

Aparte de la canción que da nombre genérico al disco, a mí, particularmente, bueno, a otra mucha gente, también me ha encantado éste otro corte titulado "Never gonna not dance again", publicado como primre sencillo.

Es lo novísimo de Pink.