La danesa Karen Marie Agar Ørsted Andersen, conocida con el nombre artístico de MØ, es una de las voces mas novedosas del panorama escandinavo, que inició su carrera en 2014 con el primer álbum 'No mitologis to follow', un primer trabajo muy prolífico con 22 canciones, que deambulaban entre el Indie Pop y el Sintpop, llevándola al puesto 2 de las listas danesas.

Su voz no pasó desapercibida, y 2015 llega "Lean on", colaboración que realiza en compañía de Dj Snake con la banda jamaicano-estadounidense Major Lazer, y forjando el estilo de la cantante, en 2016 con "Final song".

Su último trabajo lanzado, 'Motordrome', en el que rememora, "Spaceman", tema original de Babylon Zoo adaptándolo a su estilo, más suave y actual.

Pero no podemos terminar sin hacer una referencia a otra colaboración con el productor estadounidense Gryffin y uno de las canciones incluidas en ese EP, "Reckless". Sutil voz llegada de Escandinavia, MØ.