05:23

No sé, a lo mejor se trata de una perezosa y abrumadora sensación o reacción tipo sentimentaloide-nostálgica por el fin del verano, que ya da relevo al otoño, pero mi mecanismo de defensa musical responde ante ésta nueva situación ambiental, con una insaciable glotonería, hambre o apetito, especialmente de "Melocotones", esa deliciosa fruta tan fresca, sabrosa, y refrescante, tan propia de la época estival, cuyas reservas ya están menguando, por cierto en mi despensa.

No crean, nos quedan todavía varias cajas, por así decirlo, aunque es más apropiado el término "remixes", de "Melocotones", "Peaches", uno de los últimos grandes éxitos de nuestro niño rebelde favorito del pop, el canadiense Justin Bieber, que, gracias a este éxito mundial tan frutal, ha venido sonando, sigue escuchándose por todas partes, y de seguro lo hará a lo largo y ancho del gélido y duro invierno que se avecina para alegrarnos la vida, incluidas las pistas de baile y listas comerciales internacionales.

Y lo dicho, resulta que estos "Peaches", o "Melocotones" de Justin Bieber se han multiplicado en forma de nuevas remezclas y versiones alternativas, cada cual aportando un punto de vista sonoro diferente y con su encanto, de esta misma canción.Ahí está la versión oficial, o ésta otra en la que intervienen los raperos Ludacris, Usher y Snoop Dogg.pero a mí particularmente, me gusta sobre todo, el remix en el que colaboran dos jóvenes cantantes africanos, concretamente nigerianos, Alpha P y Omah Lay, que prestan sus deliciosas voces tropicales a este "Masterkraft Remix", los jugosos "Melocotones" en distintas variedades-injertos, de "Peaches", que ofrece el "new" frutero Justin Bieber.