La vocalista Meghan Trainor, que hace años consiguió un verdadero hit mundial con el tema "All about that bass" que se escuchó y bailó en todos los rincones del globo terráqueo, regresa a las listas de éxitos con su último álbum, 'Takin’ it back', con una onda muy "vintage", que lo hace muy atractivo y apetecible para el gran público, al parecer ansioso por volver a escuchar melodías muy próximas a los años 50 y 60, ya saben, el doo-wop o du-duá, o también el soul de ojos azules, y en general el pop de los sesenta.Y apoyada en un vídeo-clip muy llamativo e inclusivo, Meghan primero ha dado la campanada con "Made you look", que ya está en todas las listas y que se escucha en cualquier ambiente.Pero es que además ese nuevo álbum de Meghan Trainor contiene otros bombazos de ese mismo estilo tan irresistiblemente nostálgico, como "Don't make it look easy", o la latinizada "Mama wanna mambo", con Natti Natasha y Arturo Sandoval, o la propia "Takin’ it back", que da título completo a este nuevo y muy viral álbum de Meghan Trainor.