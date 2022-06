Universo pop Matt Bianco, éxitos, rarezas y remixes 06:37 Y como hace tanto calor, hemos decidido, a parte de meter los pies en un barreño colmado de agua helada, montar un pequeño y engañoso decorado tropical de cartón-piedra, para hacernos la ilusión de que estamos un poquito más fresquitos.

Pero nos faltaba un detalle básico: la música, y mira tú por dónde aparece en nuestro horizonte hiper-musical un álbum de grandes éxitos con muchos extras de Matt Bianco.

Esta recordada banda británica surgió en 1983, como un proyecto que trataba de fusionar a partes más o menos iguales el pop, el jazz y sonidos latinos un tanto adaptados al gusto anglosajón.

Matt Bianco se hicieron muy populares por una serie de singles encadenados en las listas comerciales que se publicaron en la segunda mitad de los 80 y comienzos de los 90. Ahora se reúnen en un recopilatorio enriquecido además con rarezas y remezclas, incluida alguna grabación que a lo mejor se mereció más repercusión en el top internacional, como este divertido single titulado "Macumba", en el que participó el rapero latino Chulito.

Éxitos, rarezas y remezclas, de los eternamente tropicales Matt Bianco.

Más opciones

[an error occurred while processing this directive]