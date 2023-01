Madonna 'Back that up to the beat'

05:03

La reina del pop-dance Madonna, sigue más vigente que nunca, pese a que ya lleva muchos años de triunfal trayectoria artística.

Y últimamente nos hemos encontrado a Madonna en varios y sorprendentes proyectos, por ejemplo, con la colombiana Tokischa, editando una nueva versión de su mega-éxito "Hung up".Asimismo descubríamos a Madonna en un exclusivo remix fusionado de "Break my soul", junto a la resplandeciente Beyoncé.

Y a la espera de más material nuevo, detectábamos este lanzamiento en maxi con el tema "Back that up to the beat", que en realidad, tenemos entendido, es una vieja maqueta suya de 2015 actualizada.Es lo último de la colosal Madonna.