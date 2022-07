04:38

Hace tiempo que seguimos de cerca a la vocalista británico-sueca Mabel, sin duda una de las grandes estrellas emergentes de la música de baile, y que ahora más de uno está descubriendo, y eso que ya avisamos desde años en Radio-5 Todo Noticias de las infinitas cualidades y posibilidades de esta privilegiada voz.Mabel, artista establecida en Londres, pero a la que tenemos un especial cariño porque nació y se crió entre nosotros, concretamente en la localidad malagueña de Alhaurín el Grande.

En los últimos meses Mabel viene publicando una serie de irresistibles singles, como "Let them know" o "Don't call me up", que es un auténtico llenapistas.

En su inminente nuevo álbum, segundo en su discografía oficial, que se llamará genéricamente "About last night", y que se publica el póximo 15 de julio, participan otras conocidas estrellas de la música "dance", como Joel Corry, Jax Jones, Galantis, o los rapero Lil Tecca y 24kGoldn.

Seguro que se convertirá en uno de los álbumes del presente año.Nuevo álbum de la espléndida vocalista Mabel