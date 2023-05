05:21

El archifamoso cantante mexicano Luis Miguel, apodado "El Sol de México", ha sorprendido a sus incondicionales con el inesperado anuncio de una nueva gira de conciertos que ofrecerá a partir de agosto en tres países hispanoamericanos y con otras tantas actuaciones en diferentes ciudades de Estados Unidos.Luis Miguel, que lleva una larga temporada alejado de los escenarios, sin embargo ha seguido siendo noticia, no en sí por su carrera musical un tanto aletargada desde 2019 cuando recibió un premio Grammy, si no más bien por las especulacioens sobre su vida privada, y en concreto en España, por sus misteriosas visitas a Madrid y Marbella, como un turista más, pero en versión hiper-lujo.La gira 2023 de Luis Miguel arrancará el próximo 3 de agosto en Buenos Aires, Argentina, donde actuará tres días consecutivos.Luego estará en Santiago de Chile, con otros 3 conciertos.Y de ahí en septiembre, a Estados Unidos, empezando en Las Vegas, 3 días también, para recorrer, entre otras, ciudades como San Diego, Los Angeles, Chicago, Nueva York, Miami, Boston, Dallas, Washington o San Atonio, en Texas.Luis Miguel llegará con ésta gira a su tierra natal en noviembre, presentándose, entre otros escenarios, en Monterrey, luego México capital, 3 días seguidos, Puebla, Aguascalientes, Veracruz y finalizará este agotador periplo en la ciudad mexicana de Guadalajara el 17 de diciembre.Todavía no hay disco nuevo, pero se ha filtrado que lo ha grabado ya, y que es espectacular, como, de seguro, será la inminente nueva gira de este año por Hispanoamérica y Estados Unidos de Luis Miguel.